29.12.2020 11:12

Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал

За 28 декабря было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Грицевца, 15-а, ул. Шевченко, 339, пр. Тракторостроителей, 126-а, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 38-в, пр. Тракторостроителей, 85-б, пр. Московский, 214, пос. Кулиничи, 6, Григоровское шоссе (Комсомольское), 71, ул. Ломоносова, 83, пер. Шаповаловский, 8, Григоровское шоссе (Комсомольское)/ул. Добролюбова, ул. Симферопольская/пер. Титаренковский, пр. Гагарина, 98, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 19, ул. Грушевая (Фабрициуса), 1, пр. Победы, 79, пр. Людвига Свободы, 35.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.