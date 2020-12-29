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29.12.2020  08:40   

Где в Харькове не будет воды 29 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Костомаровская, 14 (п. №1) до 20:00 29 декабря.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 68 (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 130 (п. №3, стояк) до 20:00 29 декабря.

Немышлянский район:
пр. Московский, 206-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 29 декабря.

Новобаварский район:
ул. Симферопольская (ч/с), пер. Болгарский, 3, ул. Камская, 2 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 29 декабря.

Основянский район:
ул. Плехановская, 2/5 (п. №3, стояк) до 20:00 29 декабря.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 13 до 20:00 29 декабря., ул. Ньютона, 133 (п. №2, стояк) до 20:00 30 декабря.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 17 (п. №1, стояк) до 20:00 29 декабря.

Шевченковский район:
пр. Победы, 66-в, ул. Авиахимическая (ч/с), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с), ул. Серебряная (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), пер. Авиахимический (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 29 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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