Где в Харькове не будет воды 29 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Костомаровская, 14 (п. №1) до 20:00 29 декабря.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 68 (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 130 (п. №3, стояк) до 20:00 29 декабря.
Немышлянский район:
пр. Московский, 206-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 29 декабря.
Новобаварский район:
ул. Симферопольская (ч/с), пер. Болгарский, 3, ул. Камская, 2 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 29 декабря.
Основянский район:
ул. Плехановская, 2/5 (п. №3, стояк) до 20:00 29 декабря.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 13 до 20:00 29 декабря., ул. Ньютона, 133 (п. №2, стояк) до 20:00 30 декабря.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 17 (п. №1, стояк) до 20:00 29 декабря.
Шевченковский район:
пр. Победы, 66-в, ул. Авиахимическая (ч/с), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с), ул. Серебряная (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), пер. Авиахимический (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 29 декабря.
Хороший день для активных, энергичных поступков! В личных отношениях не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах гололедица.
День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.
влажность:
давление:
ветер: