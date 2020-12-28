Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал

За 27 декабря было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Луи Пастера, 320-а, ул. Франтишека Крала, 5, ул. Алчевских (Артема), 50, ул. Валентиновская (Блюхера), 9-а, пр. Тракторостроителей, 89-а, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 155, ул. Константина Калинина (Калинина), 56, пр. Ново-Баварский (Ильича), 64, ул. Катаева/пер. Маргариновый, ул. Черноземная, 64, пос. Песочин/пер. Маргариновый, ул. Черноземная, 64, пос. Песочин (ул. Надежды, 6), ул. Ярославская, 23, въезд Кузнечный, 3, ул. Морозова, 13-б, б-р Жасминовый (ул. Слинько), 13/1, пер. Блестящий, 3, ул. Клочковская, 341-б.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Главное – не давить на окружающих, оставляя за ними определенную свободу.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
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