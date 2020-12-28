28.12.2020 08:57

Где в Харькове не будет воды 28 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Мира, 30 (п. №5, стояк) до 20:00 28.12.20 г.



Киевский район:

ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №9, стояк), ул. Героев Труда, 4-г (п. №1, стояк), ул. Пушкинская, 54 (п. №7), ул. Лермонтовская, 28 (п. №2, стояк) до 20:00 28.12.20 г.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 110-б (стояк) до 17:00 28.12.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 68 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 89 (п. №1, стояк) до 20:00 28.12.20 г.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 108 (п. №1, стояк) до 17:00 28.12.20 г.; ул. Харьковских Дивизий, 17/2 (п. №2, стояк) до 20:00 28.12.20 г.



Новобаварский район:

ул. Цеховская (ч/с), ул. Симферопольская (ч/с), ул. Болгарская (ч/с), ул. Камская (ч/с), ул. Камская, 2 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 28.12.20 г.



Слободской район:

ул. Ньютона, 133 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 39 (п. №4, стояк), пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №4, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №3, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 4 (п. №6, стояк) до 20:00 28.12.20 г.



Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 14 (п. №2) до 20:00 28.12.20 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 59, пр. Науки (Ленина), 37 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 46 (п. №1, спаренный стояк), ул. Новгородская, 8 (п. №6, стояк), ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 7 (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №8, стояк), пр. Победы, 66 (п. №11) до 20:00 28.12.20 г.