28.12.2020 08:09

В двух районах Харькова отключат отопление и горячую воду – ХТС

28 декабря Харьковские тепловые сети будут ремонтировать участки теплотрассы в Киевском и Слободском районах города.



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Так, в Киевском районе коммунальщики выведут в ремонт участок тепломагистрали ТМ-29 по ул. Матюшенко, 3. С 8:00 до 24:00 будет отключено тепло на 15 жилых домов, 2 лечебных учреждения, 2 школы и горячее водоснабжение на 15 жилых домов, 1 лечебное учреждение на учяастке, ограниченном ул. Челюскинцев, ул. Шевченко, ул. Матюшенко, ул. Зубенко, ул. Валентиновской.



В Слободском районе для устранения дефекта по ул. Манюшко, 1, с 08:00 до 20:00 выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-63 с отключением отопления на 57 жилых дома, 1 лечебное учреждение, 2 школы, 2 детских заведения и горячего водоснабжения на 30 жилых домов, 1 лечебное учреждение, 2 школы, 2 детских заведения на участке, ограниченном пр. Г. Сталинграда, пр. Гагарина, ул. Манюшко, ул. Киргизской.