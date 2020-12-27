Где в Харькове не будет воды 27 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Генерала Момота (3-го Интернационала), 10/10 (п. №2) до 17:00 27 декабря;
ул. Франтишека Крала, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19 до 20:00 27 декабря.
Киевский район:
ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №9, стояк) до 20:00 27 декабря.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 62 (п. №4, стояк) до 20:00 27 декабря.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 108 (п. №1) до 17:00 27 декабря;
ул. Харьковских Дивизий, 17/2 (п. №2, стояк) до 20:00 27 декабря;
проезд Стадионный, 4 (п. №4) до 17:00 27 декабря.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 16 (стояк), ул. Камская, 2 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 27 декабря.
Основянский район:
ул. Кузнечная, 32 до 20:00 27 декабря.
Слободской район:
пр. Гагарина, 39 (п. №4, стояк) до 20:00 27 декабря;
ул. Ньютона, 133 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №4, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №3, стояк) до 20:00 28 декабря.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 8 (п. №6, стояк) до 20:00 27 декабря;
пр. Науки (Ленина), 37 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 46 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 28 декабря.
Выполнять текущую работу будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время не хватило бы и недели.
Весь день в Харькове будет облачным. Небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
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