27.12.2020 10:08

Где в Харькове не будет воды 27 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Генерала Момота (3-го Интернационала), 10/10 (п. №2) до 17:00 27 декабря;

ул. Франтишека Крала, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19 до 20:00 27 декабря.



Киевский район:

ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №9, стояк) до 20:00 27 декабря.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 62 (п. №4, стояк) до 20:00 27 декабря.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 108 (п. №1) до 17:00 27 декабря;

ул. Харьковских Дивизий, 17/2 (п. №2, стояк) до 20:00 27 декабря;

проезд Стадионный, 4 (п. №4) до 17:00 27 декабря.



Новобаварский район:

ул. Власенко, 16 (стояк), ул. Камская, 2 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 27 декабря.



Основянский район:

ул. Кузнечная, 32 до 20:00 27 декабря.



Слободской район:

пр. Гагарина, 39 (п. №4, стояк) до 20:00 27 декабря;

ул. Ньютона, 133 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №4, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №3, стояк) до 20:00 28 декабря.



Шевченковский район:

ул. Новгородская, 8 (п. №6, стояк) до 20:00 27 декабря;

пр. Науки (Ленина), 37 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 46 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 28 декабря.