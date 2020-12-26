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26.12.2020  09:27   

Где в Харькове не будет воды 26 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В части домов города временно прекращено водоснабжение


vodokanal.kharkov.ua
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
 
ул. Шацкая (Фурманова) (п / с), ул. Алчевских (Артема), 56, ул. Пушкинская, 83, пер. Дизайнерский (Артема), 2, 3, 4, ул. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №4, стояк) до 22:00 26.12.20 г..
 
А также;
 
Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 26.12.20 г..
 
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №4, стояк) до 20:00 25.12.20 г..
 
Немышлянская район:
ул. Маршала Рыбалко, 20 (п. №4) до 20:00 27.12.20 г..
 
Новобаварский район:
ул. Цеховский (п / с), ул. Симферопольская (п / с), ул. Болгарский (п / с), ул. Камская, 2 (п. №4, стояк), ул. Власенко, 16 (стояк) до 20:00 26.12.20 г..
 
Основянский район:
ул. Кооперативная, 26 до 20:00 26.12.20 г..
 
Слободской район:
ул. Ньютона, 133 (п. №2, стояк) до 20:00 26.12.20 г .; пр. Гагарина, 39 (п. №4, стояк) до 20:00 27.12.20 г..
 
Шевченковский район:
пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), пр. Науки (Ленина), 37 (п. №2, стояк) до 20:00 26.12.20 г..
 
Приносим извинения за временные неудобства.
Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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