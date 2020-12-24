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24.12.2020  13:32   

Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал

За 23 декабря было устранено 18 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: пос. Коммунист (ул. Кулешова/пер. Кулешова), пер. Скадовского, 5, ул. Гвардейцев Широнинцев, 39-д, пр. Московский, 204/1, ул. Краснодарская, 68-а, ул. Грущинская/ул. Бакинская, ул. Репина, 39, ул. Полтавский Шлях/ул. Чувашская, ул. Строителей (Песочин), 3, ул. Ермаковская/ул. Обоянская, ул. Квиткинская, 14, ул. Плехановская, 121, пер. Блестящий, 7, ул. Баррикадная, 51, пр. Победы, 77-б, ул. Старицкого, 9-б, ул. Буковая (Завода Комсомолец), 41, ул. Космическая, 6.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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