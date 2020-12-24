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24.12.2020  08:33   

Где в Харькове не будет воды 24 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Косарева (Соколова), 48 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 24 декабря.

Московский район:
ул. Героев Труда, 47 (стояк), пер. Адыгейский, 9 (п. №1) до 17:00 24 декабря.

Новобаварский район:
ул. Менделеева, 31, 33, 35, ул. Камская, 2 (спаренный стояк) до 20:00 24 декабря.

Основянский район:
ул. Кутаисская (Октябрьская) (ч/с), ул. Евгения Плужника (Руднева) (ч/с), ул. Кооперативная, 26 до 20:00 24 декабря.

Слободской район:
пр. Московский, 102/112 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 25 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 41 (п. №2, стояк) до 20:00 24 декабря.

Шевченковский район:
пр. Победы, 62-б,г, пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1, стояк), пр. Победы, 77 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 32 (стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №5, стояк), пр. Победы, 54 (п. №6) до 20:00 24 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  дтп, харьков
 
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