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23.12.2020  11:14   

Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал

За 22 декабря было устранено 24 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Дарьяльская, 50, проезд Электровозный, 25-а, ул. Шевченко, 334, пер. Каплуновский (Краснознаменный), 2, ул. Вологодская, 67, пер. 1-й Истоминский, 22/35, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 150, ул. Академика Павлова, 148, ул. Героев Труда, 47-е, Салтовское шоссе, 254, пер. Снегиревский, 3, ул. Амосова, 25, ул. Академика Павлова, 164, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 2, ул. Константина Калинина (Калинина), 36, пер. Константина Калинина (Калинина 2-й въезд), 1, пер. Плетневский, 5, пер. Северо-Донецкий, 7, ул. Молочная (Кирова), 1 (кор. №1), ул. Пограничная, 9, ул. Отакара Яроша, 15, ул. Клочковская, 276-а, въезд Балакирева, 3, ул. Клочковская, 338-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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