23.12.2020 08:51

Где в Харькове не будет воды 23 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 5-б, ул. Продольная (Киев), 1 (п. №2) до 20:00 23 декабря.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 41 (стояк) до 20:00 23 декабря.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 5 (стояк) до 20:00 23 декабря.



Новобаварский район:

ул. Камская, 2 (спаренный стояк) до 20:00 23 декабря.



Основянский район:

ул. Кутаисская (Октябрьская) (ч/с), ул. Евгения Плужника (Руднева) (ч/с), ул. Кооперативная, 26 до 20:00 23 декабря.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №10, стояк), пр. Московский, 102/112 (п. №1, стояк) до 20:00 23 декабря.



Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 68 (п. №3, стояк), ул. Полтавский Шлях, 84 (п. №2, стояк) до 20:00 23 декабря.



Шевченковский район:

ул. Старицкого, 23, ул. Сумгаитская, 14, пр. Победы, 71-б, 79, ул. Архитекторов, 28, 34, пр. Победы, 64 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197-б (п. №3, стояк), пр. Победы, 71-б (п. №2), 72-г (п. №1, стояк), 77 (п. №1, стояк) до 20:00 23 декабря.