Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 23 декабря. Список адресов – Харьковводоканал
23.12.2020  08:51   

Где в Харькове не будет воды 23 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


//Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 5-б, ул. Продольная (Киев), 1 (п. №2) до 20:00 23 декабря.

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 41 (стояк) до 20:00 23 декабря.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 5 (стояк) до 20:00 23 декабря.

Новобаварский район:
ул. Камская, 2 (спаренный стояк) до 20:00 23 декабря.

Основянский район:
ул. Кутаисская (Октябрьская) (ч/с), ул. Евгения Плужника (Руднева) (ч/с), ул. Кооперативная, 26 до 20:00 23 декабря.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №10, стояк), пр. Московский, 102/112 (п. №1, стояк) до 20:00 23 декабря.

Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 68 (п. №3, стояк), ул. Полтавский Шлях, 84 (п. №2, стояк) до 20:00 23 декабря.

Шевченковский район:
ул. Старицкого, 23, ул. Сумгаитская, 14, пр. Победы, 71-б, 79, ул. Архитекторов, 28, 34, пр. Победы, 64 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197-б (п. №3, стояк), пр. Победы, 71-б (п. №2), 72-г (п. №1, стояк), 77 (п. №1, стояк) до 20:00 23 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.12 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал 22.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 22 декабря. Список адресов – Харьковводоканал 21.12 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 