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22.12.2020  10:01   

Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал

За 21 декабря было устранено 17 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Роганская, 160, пер. Станковый, 21/22, ул. Гвардейцев Широнинцев, 121, въезд Загородный, 28, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 187, Садовый проезд, 16, ул. Роганская, 130/3, ул. Михайлика (Высочиненко), 7-а, пр. Александровский, 54, Григоровское шоссе (Комсомольское), 38, ул. Исполкомовская, 28, ул. Рубановская, 17, пл. Героев Небесной Сотни (Руднева), 30, ул. Житная, 42, ул. Толбухина, 94, ул. Ляпунова, 7.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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