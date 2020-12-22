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22.12.2020  08:33   

Где в Харькове не будет воды 22 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 253 (п. №10, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-б до 20:00 22 декабря;
ул. Астрономическая, 39 (п. №4) до 20:00 23 декабря.

Немышлянский район:
проезд Стадионный, 10/1 (п. №2, стояк), ул. Амосова, 5 (стояк) до 20:00 22 декабря.

Новобаварский район:
ул. Селянская, 76 (п. №1, стояк) до 20:00 22 декабря.

Основянский район:
въезд 2-й Староверещаковский (ч/с), ул. Староверещаковская (ч/с), ул. Сидоренковская (ч/с), пер. Лопанский, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 22 декабря.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (стояк) до 20:00 22 декабря.

Шевченковский район:
пр. Победы, 64 (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 197-б (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 16 (п. №5, стояк), пр. Победы, 77 (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк) до 20:00 22 декабря.; ул. 23 Августа, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 23 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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