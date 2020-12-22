Где в Харькове не будет воды 22 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 253 (п. №10, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-б до 20:00 22 декабря;
ул. Астрономическая, 39 (п. №4) до 20:00 23 декабря.
Немышлянский район:
проезд Стадионный, 10/1 (п. №2, стояк), ул. Амосова, 5 (стояк) до 20:00 22 декабря.
Новобаварский район:
ул. Селянская, 76 (п. №1, стояк) до 20:00 22 декабря.
Основянский район:
въезд 2-й Староверещаковский (ч/с), ул. Староверещаковская (ч/с), ул. Сидоренковская (ч/с), пер. Лопанский, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 22 декабря.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (стояк) до 20:00 22 декабря.
Шевченковский район:
пр. Победы, 64 (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 197-б (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 16 (п. №5, стояк), пр. Победы, 77 (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк) до 20:00 22 декабря.; ул. 23 Августа, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 23 декабря.
Сегодня может возникнуть желание воздвигнуть между собой и окружающим миром невидимую перегородку. В меру это даже полезно, однако не стоит перегибать палку.
В результате воздействия гребня Азиатского антициклона на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха ночью до 7-12° мороза, днем до 2-7° мороза. Существенных осадков не ожидается.
После самой длинной ночи года в Украине празднуется День энергетика.
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