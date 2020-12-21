Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал

За 20 декабря было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Роганская, 145, пос. Коммунист (ул. Кулишова, пер. Кулишова), ул. Звездная, 60, ул. Можайская, 12/1, ул. Героев Труда, 47-е, пер. Балхашский, 2, ул. Благодатная, 2-а, ул. Антокольского, 25, ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11, ул. Богдана Хмельницкого, 24, ул. Александра Матросова/ул. Морозова, ул. Полтавский Шлях, 110, пр. Науки (Ленина), 40, ул. Тобольская, 36.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли. Ну а в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
День зимнего солнцестояния – самый короткий в году и один из самых холодных – в этом году день приходится на 21 декабря.
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