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21.12.2020  10:32   

Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал

За 20 декабря было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Роганская, 145, пос. Коммунист (ул. Кулишова, пер. Кулишова), ул. Звездная, 60, ул. Можайская, 12/1, ул. Героев Труда, 47-е, пер. Балхашский, 2, ул. Благодатная, 2-а, ул. Антокольского, 25, ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11, ул. Богдана Хмельницкого, 24, ул. Александра Матросова/ул. Морозова, ул. Полтавский Шлях, 110, пр. Науки (Ленина), 40, ул. Тобольская, 36.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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