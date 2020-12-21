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21.12.2020  08:32   

Где в Харькове не будет воды 21 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 33-а (стояк) до 20:00 21 декабря.

Киевский район:
ул. Метростроителей, 10 (п. №3, стояк), пер. Воробьева, 9/11 (п. №2), ул. Алчевских (Артема), 27-б (п. №1,спаренный стояк) до 20:00 21 декабря;
ул. Академика Проскуры, 5-б (п. №1) до 20:00 22 декабря;
проезд Евпаторийский, 5 (п. №2) до 20:00 21 декабря.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №2), 63-а (стояк), 73 (п. №7, стояк), пр. Тракторостроителей, 124 (п. №3, стояк) до 20:00 21 декабря.

Немышлянский район:
пр. Московский, 250-в (п. №2, стояк), ул. Амосова, 11 (п. №1, стояк) до 17:00 21 декабря.; ул. Амосова, 23 (п. №6, стояк), проезд Стадионный, 10/1 (п. №2, стояк), ул. Гвардейская (ч/с), ул. Невельская (ч/с), ул. Ватутина (ч/с), пер. Ватутина (ч/с), ул. Марка Вовчок (ч/с), ул. Высоковольтная (ч/с), ул. Павла Скоропадского (Богунского) (ч/с), ул. Кавалерийская (Чапаева) (ч/с), ул. Трубная (ч/с), ул. Минина (ч/с), пер. Черняховского (ч/с), ул. Черняховского (ч/с), пер. Кошевого (ч/с), ул. Кошевого (ч/с), ул. Васнецова (ч/с), пер. Васнецова (ч/с), пр. Александровский (ч/с), пр. Александровский (ч/с), ул. Айвазовского (ч/с) до 20:00 21 декабря.

Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №1, спаренный стояк), ул. Конторская (Краснооктябрьская), 43 (стояк), ул. Селянская, 76 (п. №1, стояк) до 20:00 21 декабря.

Основянский район:
пер. Лопанский, 5 (п. №1, стояк), въезд 2-й Староверещаковский (ч/с), ул. Староверещаковская (ч/с) до 20:00 21 декабря.

Слободской район:
проезд Садовый, 12-а до 20:00 21 декабря.

Холодногорский район:
ул. Териховская (Скорохода), 24 (п. №2, спаренный стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (стояк) до 20:00 21 декабря.

Шевченковский район:
ул. Толбухина, 100, 102, 103, 104, 93, 95, 96, 97, 98, 101, 106, 99, пр. Победы, 66-д (п. №3, стояк), пр. Победы, 64 (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №3, стояк), пл. Павловская (Розы Люксембург ), 5 (п. №1, стояк), пр. Победы, 48-а (п. №9, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №3, стояк), пр. Победы, 61 (п. №8, стояк), ул. Клочковская, 197-б (п. №3, стояк) до 20:00 21 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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