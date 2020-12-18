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18.12.2020  11:34   

Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал

За 17 декабря было устранено 22 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Плиточная, 1-в, ул. Матюшенко, 11-а, ул. Родниковая, 9, Салтовское шоссе, 104-а, пер. Пятигорский, 2, ул. Танкопия, 5/1, ул. Константина Калинина (Калинина), 34, наб. Мороховецкая (Чапаева), 1, ул. Баркалова (Тельмана), 14, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 79/1, ул. Кузнечная, 2, ул. Константина Калинина (Калинина), 36, ул. Плехановская, 64, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 155, въезд Фесенковский, 12, ул. Нижнегиевская, 30, пер. 2-й Таганский, 9, пр. Победы/ул. Связи, ул. 23 Августа, 68, ул. Залесская, 5, пр. Победы, 62-в, ул. Космическая, 6.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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