Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 18 декабря Cтарайтесь сдерживать внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть. D денежных же делах будьте особенно осторожны.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 18 декабря – РЕДПОСТ Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.