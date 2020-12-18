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18.12.2020  08:47   

Где в Харькове не будет воды 18 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
въезд Беспаловский (ч/с), пер. Беспаловский (ч/с), въезд Красный (ч/с), ул. Металлургическая (ч/с), пер. Остроградский (ч/с), ул. Тахиаташская (ч/с), ул. Бондаренковская (ч/с), ул. Липецкая (ч/с), пер. Герасимовский (ч/с), ул. Снежковская (ч/с), ул. Гидропарковая (Милиционера) (ч/с), пер. Остроградский, 4-а, ул. Шевченко, 224, 226-а, ул. Дружбы Народов, 253 (п. №10, стояк) до 20:00 18 декабря.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 160 (стояк) до 18:00 18 декабря;
пр. Тракторостроителей, 71-б (п. №6, стояк) до 20:00 19 декабря.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 23 (п. №6, стояк) до 20:00 18 декабря.

Новобаварский район:
шоссе Григоровское (Комсомольское) (ч/с), ул. Грушевского (Цюрупы) (ч/с), ул. Пятисотницкая (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева) (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева), 30, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 4 (спаренный стояк) до 20:00 18 декабря.

Основянский район:
въезд 2-й Староверещаковский (ч/с) до 20:00 18 декабря.

Шевченковский район:
ул. Старицкого, 23, ул. Новопрудная, 9-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 18 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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