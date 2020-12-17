17.12.2020 11:03

Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал

За 16 декабря было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Роганская/ул. Пятихатская, б-р Ивана Каркача, 32-а, ул. Продольная, 5, ул. Дружбы Народов, 234, проезд Стадионный, 14, пр. Петра Григоренко, 2, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 165, ул. Власенко, 9, ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11, ул. Чугуевская, 27-а, ул. Артюховская, 9, пр. Гагарина, 177, ул. Волонтерская (Социалистическая), 71, ул. Добродецкого, 10, пр. Людвига Свободы, 39, ул. Боевая/ул. Монтажная, ул. Связи, 31.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.