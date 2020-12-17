17.12.2020 09:45

Где в Харькове не будет воды 17 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Мира, 20 (п. №6) до 20:00 17 декабря.



Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 253 (п. №10, стояк), ул. Маяковского, 5 (п. №1) до 20:00 17 декабря.



Московский район:

ул. Родниковая, 9 до 20:00 18 декабря.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 23 (п. №6, стояк) до 20:00 17 декабря.



Новобаварский район:

шоссе Григоровское (Комсомольское) (ч/с), ул. Грушевского (Цюрупы) (ч/с), ул. Пятисотницкая (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева), 30, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 4 (п. №1, стояк), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11 (п. №3), б-р Профсоюзный, 3 до 20:00 17 декабря.



Слободской район:

ул. Плехановская, 50, ул. Молочная (Кирова), 11 (кор. №8, п. №1) до 20:00 17 декабря.



Холодногорский район:

ул. Териховская (Скорохода), 24 (п. №2, стояк) до 20:00 17 декабря.



Шевченковский район:

ул. Космическая, 6, 6-а, пл. Павловская (Розы Люксембург), 1/3, пр. Победы, 71-б (п. №1), ул. Новгородская, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 17 декабря.