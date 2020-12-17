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17.12.2020  09:45   

Где в Харькове не будет воды 17 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Мира, 20 (п. №6) до 20:00 17 декабря.

Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 253 (п. №10, стояк), ул. Маяковского, 5 (п. №1) до 20:00 17 декабря.

Московский район:
ул. Родниковая, 9 до 20:00 18 декабря.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 23 (п. №6, стояк) до 20:00 17 декабря.

Новобаварский район:
шоссе Григоровское (Комсомольское) (ч/с), ул. Грушевского (Цюрупы) (ч/с), ул. Пятисотницкая (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева), 30, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 4 (п. №1, стояк), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11 (п. №3), б-р Профсоюзный, 3 до 20:00 17 декабря.

Слободской район:
ул. Плехановская, 50, ул. Молочная (Кирова), 11 (кор. №8, п. №1) до 20:00 17 декабря.

Холодногорский район:
ул. Териховская (Скорохода), 24 (п. №2, стояк) до 20:00 17 декабря.

Шевченковский район:
ул. Космическая, 6, 6-а, пл. Павловская (Розы Люксембург), 1/3, пр. Победы, 71-б (п. №1), ул. Новгородская, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 17 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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