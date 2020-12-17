17.12.2020 08:22

На поселке Жуковского ремонт теплотрассы: кому отключат отопление – ХТС

17 декабря Харьковские тепловые сети будут ремонтировать участок теплотрассы в Киевском районе города.



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Коммунальщики выведут в ремонт участок тепломагистрали от ЦТП пос. Жуковского для устранения дефекта по ул. Продольная, 7А, сообщили на сайте ведомства.



На время ремонта, с 9:00 до 20:00 17 декабря будет отключено горячее водоснабжение в одном жилом доме и отопление в 21 жилом доме, 1 детском комбинате, 1 школе на участке, ограниченном ул. Астрономичесойя, пр. Жуковского.