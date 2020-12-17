На поселке Жуковского ремонт теплотрассы: кому отключат отопление – ХТС

17 декабря Харьковские тепловые сети будут ремонтировать участок теплотрассы в Киевском районе города.
Коммунальщики выведут в ремонт участок тепломагистрали от ЦТП пос. Жуковского для устранения дефекта по ул. Продольная, 7А, сообщили на сайте ведомства.
На время ремонта, с 9:00 до 20:00 17 декабря будет отключено горячее водоснабжение в одном жилом доме и отопление в 21 жилом доме, 1 детском комбинате, 1 школе на участке, ограниченном ул. Астрономичесойя, пр. Жуковского.
День идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
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