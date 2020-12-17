Главная Новости ЖКХ На поселке Жуковского ремонт теплотрассы: кому отключат отопление – ХТС
17.12.2020  08:22   

На поселке Жуковского ремонт теплотрассы: кому отключат отопление – ХТС

17 декабря Харьковские тепловые сети будут ремонтировать участок теплотрассы в Киевском районе города.


//Facebook

Коммунальщики выведут в ремонт участок тепломагистрали от ЦТП пос. Жуковского для устранения дефекта по ул. Продольная, 7А, сообщили на сайте ведомства.

На время ремонта, с 9:00 до 20:00 17 декабря будет отключено горячее водоснабжение в одном жилом доме и отопление в 21 жилом доме, 1 детском комбинате, 1 школе на участке, ограниченном ул. Астрономичесойя, пр. Жуковского.

Тэги:  отключение, отопление, горячая вода, хтс, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.12 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал 17.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 17 декабря. Список адресов – Харьковводоканал 16.12 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 