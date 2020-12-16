Главная Новости ЖКХ Более 100 тонн соли высыпали дворах Харькова - ХГС
16.12.2020  14:57   

Более 100 тонн соли высыпали дворах Харькова - ХГС

Из-за гололеда во вторник, 15 декабря, на придомовых территориях в городе Харькове было высыпано 1740 куб. м песка и 138 тонн соли.


city.kharkov.ua
Об этом сообщили в Департаменте жилищного хозяйства.
 
Сегодня, 16 декабря, для посыпки придомовых территорий задействовано шесть единиц техники. Дворы приводят в порядок 1847 дворовых рабочих. Также 25 дворников КП «Благоустройство» работают на территории частного сектора.
 
Кроме того, как сообщили в КП «Дорремстрой», вчера на дороги города было высыпано 342 м3 песчано-солевой смеси и 88 тонн соли, сегодня днем работает 43 единицы техники.
Источник:   ХГС
 Тэги:  техника, дворники, гололед
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.12 ЖКХ Более тысячи кубометров песка высыпали во дворах Харькова - ХГС 12.08 Экономика и промышленность Безалаберность чиновников едва не оставила без телевидения и интернета жителей коммунальных домов в Богодухове 09.06 Спорт Харьков примет Кубок Украины по технике альпинизма памяти Игоря Свергуна
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 