Более 100 тонн соли высыпали дворах Харькова - ХГС

Из-за гололеда во вторник, 15 декабря, на придомовых территориях в городе Харькове было высыпано 1740 куб. м песка и 138 тонн соли.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
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