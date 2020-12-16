16.12.2020 14:57

Более 100 тонн соли высыпали дворах Харькова - ХГС

Из-за гололеда во вторник, 15 декабря, на придомовых территориях в городе Харькове было высыпано 1740 куб. м песка и 138 тонн соли.



city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Департаменте жилищного хозяйства.

Сегодня, 16 декабря, для посыпки придомовых территорий задействовано шесть единиц техники. Дворы приводят в порядок 1847 дворовых рабочих. Также 25 дворников КП «Благоустройство» работают на территории частного сектора.

Кроме того, как сообщили в КП «Дорремстрой», вчера на дороги города было высыпано 342 м3 песчано-солевой смеси и 88 тонн соли, сегодня днем работает 43 единицы техники.