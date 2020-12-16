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16.12.2020  11:57   

Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал

За 15 декабря было устранено 21 повреждение на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Дарвина, 33, ул. Пестеля, 71, ул. Прорезная, 17, ул. Лермонтовская, 19, ул. Сомовская, 22, ул. Спартака, 15, ул. Краснодарская, 177-179, Салтовское шоссе, 240-в, пер. Снегиревский, 5, Григоровское шоссе (Комсомольское), 88, ул. Пушкаревская, 2, пр. Любови Малой (Постышева), 2/1, ул. Свет Шахтера/ул. Черепановых, ул. Староверещаковская, 35, пл. Героев Небесной Сотни (Руднева), 27, пер. Сычевский, 32, пр. Победы, 51, ул. Целиноградская, 58, пр. Победы, 77-б, ул. Пехотная, 8/19.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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