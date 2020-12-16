Где в Харькове не будет воды 16 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 253 (п. №10, стояк), ул. Астрономическая, 35З (п. №1) до 20:00 16 декабря.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 50 (п. №3, стояк) до 20:00 16 декабря.
Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 26-а (п. №1, стояк) до 20:00 16 декабря.
Основянский район:
ул. Вокзальная, 10 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 16 декабря.
Слободской район:
пр. Гагарина, 177, ул. Плехановская, 73 (п. №5, стояк) до 20:00 16 декабря.
Шевченковский район:
пл. Павловская (Розы Люксембург), 1/3, ул. Космическая, 6, 6-а, ул. 23 Августа, 24-а (п. №3, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 16 декабря.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
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