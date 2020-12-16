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16.12.2020  08:40   

Где в Харькове не будет воды 16 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 253 (п. №10, стояк), ул. Астрономическая, 35З (п. №1) до 20:00 16 декабря.

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 50 (п. №3, стояк) до 20:00 16 декабря.

Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 26-а (п. №1, стояк) до 20:00 16 декабря.

Основянский район:
ул. Вокзальная, 10 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 16 декабря.

Слободской район:
пр. Гагарина, 177, ул. Плехановская, 73 (п. №5, стояк) до 20:00 16 декабря.

Шевченковский район:
пл. Павловская (Розы Люксембург), 1/3, ул. Космическая, 6, 6-а, ул. 23 Августа, 24-а (п. №3, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 16 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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