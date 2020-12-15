15.12.2020 12:33

Харьковводоканал проведет ремонтные работы в центре Харькова: кому отключат воду

В среду, 16 декабря, с 9:30 до 22:30 будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Киевского района.



//vodokanal.kharkov.ua

Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на магистрали D=400 мм по улице Чернышевской, 22, сообщили в КП «Харьковводоканал».

На время работ, с 09:30 до 22:30 16 декабря, будет прекращена подача воды по адресам:

ул. Чернышевская, 1-15,

ул. Чернышевская, 2-16,

ул. Скрипника, 7, 9, 14, 16, 18, ул.

Жен Мироносиц, 3.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 15-33.