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15.12.2020  12:33   

Харьковводоканал проведет ремонтные работы в центре Харькова: кому отключат воду

В среду, 16 декабря, с 9:30 до 22:30 будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Киевского района.


//vodokanal.kharkov.ua

Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на магистрали D=400 мм по улице Чернышевской, 22, сообщили в КП «Харьковводоканал».

На время работ, с 09:30 до 22:30 16 декабря, будет прекращена подача воды по адресам:
ул. Чернышевская, 1-15,
ул. Чернышевская, 2-16,
ул. Скрипника, 7, 9, 14, 16, 18, ул.
Жен Мироносиц, 3.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 15-33.

Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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