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15.12.2020  08:57   

Где в Харькове не будет воды 15 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Косарева (Соколова), 48 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 15 декабря.

Киевский район:
ул. Лермонтовская, 19 до 20:00 15 декабря;
ул. Натальи Ужвий, 100  (п. №2, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №8, стояк) до 20:00 15 декабря.

Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (п. №2, стояк) до 18:00 15 декабря.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 71 (п. №1, спаренный стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 50 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 73-б (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 38 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24-б (п. №1) до 20:00 15 декабря.

Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 104-б (п. №2, стояк) до 17:00 15 декабря.

Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 26-а до 17:00 15 декабря.

Основянский район:
ул. Павловская, 1/3, ул. Вокзальная, 10 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 15 декабря.

Слободской район:
ул. Киргизская, 5 (п. №1) до 17:00 15 декабря.; пр. Петра Григоренко, 41 (п. №3, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 183 (п. №4, спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 4 (п. №8, стояк), ул. Переездная (ч/с), пер. Сычевский (ч/с), въезд 1-й Золотой (ч/с), въезд 2-й Золотой (ч/с), пер. Золотой (ч/с), пер. Полевой (ч/с), ул. Переездная, 28 до 20:00 15 декабря.

Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 23 до 17:00 15 декабря.; ул. 23 Августа, 47 (стояк), ул. Данилевского, 20 (п. №12), пр. Науки (Ленина), 66-а (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 24-а (п. №3, спаренный стояк), ул. Пехотная (ч/с), ул. Штурмовая (ч/с) до 20:00 15 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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