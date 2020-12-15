15.12.2020 08:06

Коммунальные службы борются с гололедом круглосуточно – ХГС

Городские коммунальные службы делают все возможное, чтобы убрать гололед с дорог и тротуаров, и снова будут работать ночью.



//kh.ukravtodor.gov.ua

Об этом 14 декабря в программе «Информационный вечер» на телеканале «Simon» сообщил заместитель Харьковского городского головы Андрей Руденко.

По его словам, за сутки было использовано более 700 тонн песчано-солевой смеси, что в разы больше, чем просто при снегопаде.



«Со стихией боремся уже которые сутки. Да, наблюдаются определенные сложности, потому что песок и соль, которыми мы обрабатываем улицы, смываются дождем через час-два, и все снова превращается в лед. Действительно, есть недостатки, но мы в этой ситуации с задачей стараемся справляться. Так, в городе обеспечена проезжаемость, утром все дороги были обработаны, своевременно поданы автобусы и городской электротранспорт. С четырех часов утра мы начали обработку, и до сих пор этот процесс продолжается. Около тысячи семисот дворников посыпали тротуары, но дождь не прекращается, поэтому посыпанного, опять же, хватает на пару часов. Но мы не останавливаемся, чистим, сбиваем лед, снова посыпаем тротуары, в первую очередь, к остановкам транспорта, к метро, к учреждениям образования и здравоохранения. Надеюсь, что харьковчане все же по достоинству оценят труд коммунальщиков, которые борются со стихией уже не первые сутки и продолжат это делать ночью», - отметил Андрей Руденко.



Также он подчеркнул, что не только коммунальные службы отвечают за состояние тротуаров и придомовых территорий.



«Согласно правилам благоустройства, наводить порядок на закрепленной территории должен балансодержатель. Это касается ОСМД, жилищных кооперативов, магазинов, рынков и так далее. Неправильно говорить, что во всем виноваты коммунальщики, ведь далеко не все руководители тех же коммерческих объектов обработали закрепленные территории», - сообщил вице-мэр.



Андрей Руденко также призвал харьковчан пользоваться по возможности общественным транспортом вместо личных автомобилей, чтобы уменьшить риск возникновения ДТП на дорогах, а людей старшего возраста - не выходить из дому без острой надобности.



По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится еще пару дней.