Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 14 декабря Секрет успеха этого дня прост: практичность и еще раз практичность. Вряд ли все будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 14 декабря В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром ожидается снег, после полудня - мелкий дождь со снегом, ближе к вечеру - мелкий снег.