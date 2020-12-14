Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал

За 13 декабря было устранено 19 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Гурьевская, 19, ул. Мохначанская, 87, ул. Гвардейцев Широнинцев, 102, ул. Лермонтовская, 28, пр. Тракторостроителей, 158-б, ул. Загородняя, 2, ул. Котельная, 32, ул. Ахсарова, 15 (напротив подъезда), ул. Амосова, 1, ул. Конотопская, 1, ул. Сухаревская, 67, ул. Баварская, 9/2, ул. Ахсарова, 21, ул. Черепановых, 44, пер. Ващенковский, 2, ул. Счастливая, 2, пр. Людвига Свободы, 20-а, ул. Ахсарова, 15 (в торце), пр. Науки (Ленина), 14.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Секрет успеха этого дня прост: практичность и еще раз практичность. Вряд ли все будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром ожидается снег, после полудня - мелкий дождь со снегом, ближе к вечеру - мелкий снег.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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