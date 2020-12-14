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14.12.2020  11:52   

Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал

За 13 декабря было устранено 19 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Гурьевская, 19, ул. Мохначанская, 87, ул. Гвардейцев Широнинцев, 102, ул. Лермонтовская, 28, пр. Тракторостроителей, 158-б, ул. Загородняя, 2, ул. Котельная, 32, ул. Ахсарова, 15 (напротив подъезда), ул. Амосова, 1, ул. Конотопская, 1, ул. Сухаревская, 67, ул. Баварская, 9/2, ул. Ахсарова, 21, ул. Черепановых, 44, пер. Ващенковский, 2, ул. Счастливая, 2, пр. Людвига Свободы, 20-а, ул. Ахсарова, 15 (в торце), пр. Науки (Ленина), 14.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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