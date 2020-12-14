14.12.2020 08:42

Где в Харькове не будет воды 14 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Косарева (Соколова), 48 (п. №2, стояк) до 17:00 14 декабря.; ул. Мира, 90 (п. №1, стояк), ул. Мира, 40/5 (п. №1, стояк) до 20:00 14 декабря.



Киевский район:

ул. Лермонтовская, 19, ул. Метростроителей, 10 (п. №1, стояк), ул. Натальи Ужвий, 100 (п. №2, стояк) до 20:00 14 декабря.



Московский район:

ул. Гарибальди, 2 (п. №2, стояк) до 18:00 14 декабря.; пр. Тракторостроителей, 83 (п. №3, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 71 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 14 декабря.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 104-б (п. №2, стояк) до 17:00 14 декабря.; ул. Танкопия, 35 (п. №1, стояк) до 20:00 14 декабря.



Новобаварский район:

ул. Врубеля (Луначарского) (ч/с), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6 (п. №2, стояк) до 20:00 14 декабря.



Слободской район:

ул. Переездная (ч/с), пер. Сычевский (ч/с), въезд 1-й Золотой (ч/с), въезд 2-й Золотой (ч/с), пер. Золотой (ч/с), пер. Полевой (ч/с), ул. Переездная, 28, ул. Ньютона, 10 (п. №3, стояк), пр. Петра Григоренко, 41 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 14 декабря.



Холодногорский район:

пер. Лопанский, 1, 4, 6, 8, ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (стояк) до 20:00 14 декабря.



Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 23, ул. 23 Августа, 2 (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 3 (п. №3, стояк), пр. Победы, 77 (п. №1, стояк) до 20:00 14 декабря;

ул. Тобольская, 41 (п. №1, стояк) до 00:00 15 декабря;

ул. 23 Августа, 44 (п. №1, стояк) до 20:00 15 декабря.