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11.12.2020  12:52   

Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал

За 10 декабря было устранено 20 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Плиточная, 90, ул. Луи Пастера, 322, ул. Наталии Ужвий, 104, ул. Гвардейцев Широнинцев, 64/28, ул. Спартака, 8/2, ул. Амосова, 13-в, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 90, ул. Семинарская (Володарского)/пер. Черновский (Володарского), ул. Хорольская, 6, ул. Коновалова, 1, ул. Полевая, 4, ул. Киргизская, 11, ул. Прогресс, 7, пр. Победы, 68-а, проезд Рогатинский, 4, ул. Сумская, 85, пер. Балакирева, 3-а, ул. Архитекторов, 40, ул. Буковая (Завода Комсомолец), 2.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, порыв, ремонт труб
 
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