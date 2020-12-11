Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал

За 10 декабря было устранено 20 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Плиточная, 90, ул. Луи Пастера, 322, ул. Наталии Ужвий, 104, ул. Гвардейцев Широнинцев, 64/28, ул. Спартака, 8/2, ул. Амосова, 13-в, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 90, ул. Семинарская (Володарского)/пер. Черновский (Володарского), ул. Хорольская, 6, ул. Коновалова, 1, ул. Полевая, 4, ул. Киргизская, 11, ул. Прогресс, 7, пр. Победы, 68-а, проезд Рогатинский, 4, ул. Сумская, 85, пер. Балакирева, 3-а, ул. Архитекторов, 40, ул. Буковая (Завода Комсомолец), 2.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Yа сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию будет проще обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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