11.12.2020 10:53

ФОТО: На Клочковской меняют трубы холодного водоснабжения – Харькововодоканал

Бригады КП «Харьковводоканал» в Шевченковском районе заменили около 6 километров технически изношенных сетей холодного водоснабжения.



//vodokanal.kharkov.ua

Об этом сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.

«В настоящее время ремонтные работы ведутся по улице Клочковской, 197. Замене подлежит участок технически изношенных сетей диаметром 300 мм и протяженностью 85 метров. Сети расположены в сложных геологических условиях, но перекладку водовода планируем завершить до конца декабря. На время проведения подготовительных работ водоснабжение жильцов продолжается в полном объеме. А при необходимости отключения водоснабжения подвоз воды будет осуществляться автоцистернами предприятия», - отметил Николай Завада.

По его словам, на данном участке предварительно установлен регулятор давления воды. Он поддерживает стабильный напор в системе водоснабжения и предотвращает возможные перепады давления и, как следствие, существенно продлевает срок эксплуатации трубопровода.