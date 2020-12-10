10.12.2020 10:52

Как коммунальщики ликвидируют порывы - Харьковводоканал

За 9 декабря было устранено 23 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: пер. Александра Бабкина (Совхозный), 19, пр. Академика Курчатова, 3-5, ул. Загородняя, 2, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36, ул. Маршала Батицкого, 31-а, Белгородское шоссе (клуб «Роялл»), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 5-б, ул. Маршала Рыбалко, 33, ул. Кибальчича, 21, ул. Конотопская, 71, б-р Профсоюзный, 66, ул. Врубеля (Луначарского), 33, ул. Черепановых/ул. Свет Шахтера, ул. Юдина (Райкомовская), 2-б, ул. Жульженко, 32, пер. Баварский, 9, ул. Грозненская, 36, ул. Фонвизина, 17-а, ул. Александра Матросова, 2-а, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 2, ул. Холодногорская, 7-9, пр. Победы, 67, ул. Бакулина, 9/13,

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.