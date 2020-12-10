Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы - Харьковводоканал
10.12.2020  10:52   

Как коммунальщики ликвидируют порывы - Харьковводоканал

За 9 декабря было устранено 23 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: пер. Александра Бабкина (Совхозный), 19, пр. Академика Курчатова, 3-5, ул. Загородняя, 2, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36, ул. Маршала Батицкого, 31-а, Белгородское шоссе (клуб «Роялл»), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 5-б, ул. Маршала Рыбалко, 33, ул. Кибальчича, 21, ул. Конотопская, 71, б-р Профсоюзный, 66, ул. Врубеля (Луначарского), 33, ул. Черепановых/ул. Свет Шахтера, ул. Юдина (Райкомовская), 2-б, ул. Жульженко, 32, пер. Баварский, 9, ул. Грозненская, 36, ул. Фонвизина, 17-а, ул. Александра Матросова, 2-а, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 2, ул. Холодногорская, 7-9, пр. Победы, 67, ул. Бакулина, 9/13,

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 10 декабря. Список адресов – Харьковводоканал 09.12 ЖКХ Коммунальщики ликвидируют порыв на Москалевке: воду для жильцов подвозят цистернами – Харьковводоканал 09.12 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 