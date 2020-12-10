Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 10 декабря. Список адресов – Харьковводоканал
10.12.2020  08:46   

Где в Харькове не будет воды 10 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


//vodokanal.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Продольная, 3-б (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 44-в (п. №3) до 20:00 10 декабря.

Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 48 (стояк) до 18:00 10 декабря.

Новобаварский район:
ул. Тверская (ч/с), ул. Перовской (ч/с), ул. Тверская (ч/с), ул. Черепановых, 44 до 20:00 10 декабря.

Основянский район:
ул. Вокзальная, 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 10 декабря.

Слободской район:
ул. Танкопия, 8 (п. №3, стояк), ул. Костычева, 19 (стояк), ул. Броненосца Потемкина, 1-б (п. №2, стояк) до 20:00 10 декабря.

Холодногорский район:
ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк), ул. Золочевская, 12 (п. №1), ул. Ильинская, 63(п. №4, стояк) до 20:00 10 декабря.

Шевченковский район:
пер. Рогатинский, 17, ул. 23 Августа, 81, ул. Отакара Яроша, 61, пер. Рогатинский (ч/с), пр. Науки (Ленина), 64 (п. №5, стояк) до 20:00 10 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.12 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы - Харьковводоканал 09.12 ЖКХ Коммунальщики ликвидируют порыв на Москалевке: воду для жильцов подвозят цистернами – Харьковводоканал 09.12 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 