09.12.2020 14:02

Коммунальщики ликвидируют порыв на Москалевке: воду для жильцов подвозят цистернами – Харьковводоканал

Аварийная бригада КП «Харьковводоканал» устраняет повреждение на водоводе по улице Черепановых в Новобаварском районе.



//vodokanal.kharkov.ua

Об этом сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.

«Сегодня непосредственно приступили к устранению повреждения на водоводе по улице Черепановых. На этом участке проложен ряд силовых кабелей, а поэтому необходимо было получить соответствующие разрешения на проведение ремонтных работ. Сделаем все возможное, чтобы оперативно устранить аварийную ситуацию на сетях холодной воды», - отметил Николай Завада.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды осуществляется автоцистернами КП «Харьковводоканал».