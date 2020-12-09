Коммунальщики ликвидируют порыв на Москалевке: воду для жильцов подвозят цистернами – Харьковводоканал

Аварийная бригада КП «Харьковводоканал» устраняет повреждение на водоводе по улице Черепановых в Новобаварском районе.
Об этом сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.
«Сегодня непосредственно приступили к устранению повреждения на водоводе по улице Черепановых. На этом участке проложен ряд силовых кабелей, а поэтому необходимо было получить соответствующие разрешения на проведение ремонтных работ. Сделаем все возможное, чтобы оперативно устранить аварийную ситуацию на сетях холодной воды», - отметил Николай Завада.
На время проведения ремонтных работ подвоз воды осуществляется автоцистернами КП «Харьковводоканал».
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