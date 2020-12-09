Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал

За 8 декабря было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Академика Павлова, 271, ул. Героев Труда, 4-г, ул. Олимпийская, 9, пер. Снегиревский, 3, пр. Ново-Баварский (Ильича), 98, ул. Тимирязева, 28 (ул. Даргомыжского), ул. Южно-Проектная, 32/34, ул. Олимпийская, 10-б, ул. Морозова, 32-34, ул. Актюбинская, 33, пр.. Победы, 66-а, ул. Мирная, 7-б.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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