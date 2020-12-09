09.12.2020 11:20

Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал

За 8 декабря было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Академика Павлова, 271, ул. Героев Труда, 4-г, ул. Олимпийская, 9, пер. Снегиревский, 3, пр. Ново-Баварский (Ильича), 98, ул. Тимирязева, 28 (ул. Даргомыжского), ул. Южно-Проектная, 32/34, ул. Олимпийская, 10-б, ул. Морозова, 32-34, ул. Актюбинская, 33, пр.. Победы, 66-а, ул. Мирная, 7-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.