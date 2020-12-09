09.12.2020 08:42

Где в Харькове не будет воды 8 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

пер. Пономаренковский (ч/с), ул. Барнаульская (ч/с), ул. Трудовая (ч/с), ул. Физкультурная (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с), пер. Трудовой (ч/с), ул. Прудная (ч/с), пер. 1-й Прудный (ч/с), пер. 2-й Прудный (ч/с), ул. Кольцевая (ч/с), б-р Садовый (ч/с), пер. Фестивальный (ч/с), пер. Физкультурный (ч/с), пер. 1-й Кольцевой (ч/с), пер. 2-й Кольцевой (ч/с), въезд Физкультурный (ч/с), пер. 1-й Дружный (ч/с), пер. 2-й Дружный (ч/с), ул. Дружная (ч/с), ул. Продольная, 3-б (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 35-е (п. №1, стояк) до 20:00 9 декабря.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №1, стояк) до 20:00 9 декабря.



Новобаварский район:

ул. Тверская (ч/с), ул. Перовской (ч/с), ул. Тверская (ч/с) до 20:00 9 декабря.



Основянский район:

ул. Вокзальная, 10 (п. №1, спаренный стояк), ул. Плехановская, 2/5 (п. №2-3, стояк) до 20:00 9 декабря.



Слободской район:

ул. Танкопия, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 9 декабря;

ул. Костычева, 19 (п. №3) до 20:00 10.12.20 г;

ул. Броненосца Потемкина, 1-б (п. №2, стояк) до 20:00 9 декабря.



Холодногорский район:

ул. Кашубы (ч/с), ул. Кашубы, 2, 2/1, 3, 5, 11, 13, ул. Холодногорская, 3, 5, 7, 9, ул. Полтавский Шлях, 188, 188/12, 188-в, 190/2, 190/4, 190/9, 188/10, 188/11, 190, 188/2, 188/5, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 190/5, ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 9 декабря.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 34, 36, ул. Клочковская, 191-а, пр. Победы, 67, пр. Победы, 74 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 64 (п. №5, стояк) до 20:00 9 декабря.