08.12.2020 12:35
Новый закон про ЖКХ. Что изменится? - РЕДПОСТ
Верховная Рада Украины приняла закон о жилищно-коммунальное хозяйстве. Документ призван защитить интересы потребителей и улучшить работу поставщиков услуг, отмечают чиновники.
Новый закон про ЖКХ. Что изменится? - РЕДПОСТ
Порядок заключения публичных договоров в сфере коммунальных услуг теперь упроститься.
Во-первых, отмечают в правительстве, принятие закона
о ЖКХ позволит снизить финансовые затраты и сэкономить время, как исполнителю, так и потребителю.
Во-вторых, платежка за коммуналку станет более удобной. Отныне количество платежей в публичных договорах будет оптимизировано и уменьшено до трех пунктов.
Ранее платежка могла состоять из 9-ти платежей, за каждый из которых банки брали комиссию.
Публичный договор-присоединение будет состоять из трех платежей
По теплу:
1. Плата за услугу по поставке теплоэнергии
2. Плата за услугу по снабжению горячей воды
3. Плата за абонентское обслуживание
По воде:
1. Плата за услугу по централизованному водоснабжению
2. Плата за услугу по централизованному водоотводу
3. Плата за абонентское обслуживание
Законом также прописаны условия технического обслуживания внутридомовых газовых сетей и установки на домах приборов учета.