08.12.2020 12:35

Новый закон про ЖКХ. Что изменится? - РЕДПОСТ

Верховная Рада Украины приняла закон о жилищно-коммунальное хозяйстве. Документ призван защитить интересы потребителей и улучшить работу поставщиков услуг, отмечают чиновники.



Новый закон про ЖКХ. Что изменится? - РЕДПОСТ



Порядок заключения публичных договоров в сфере коммунальных услуг теперь упроститься.

Во-первых, отмечают в правительстве, принятие закона о ЖКХ позволит снизить финансовые затраты и сэкономить время, как исполнителю, так и потребителю.

Во-вторых, платежка за коммуналку станет более удобной. Отныне количество платежей в публичных договорах будет оптимизировано и уменьшено до трех пунктов.

Ранее платежка могла состоять из 9-ти платежей, за каждый из которых банки брали комиссию.

Публичный договор-присоединение будет состоять из трех платежей

По теплу:

1. Плата за услугу по поставке теплоэнергии

2. Плата за услугу по снабжению горячей воды

3. Плата за абонентское обслуживание

По воде:

1. Плата за услугу по централизованному водоснабжению

2. Плата за услугу по централизованному водоотводу

3. Плата за абонентское обслуживание

Законом также прописаны условия технического обслуживания внутридомовых газовых сетей и установки на домах приборов учета.