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08.12.2020  12:35   

Новый закон про ЖКХ. Что изменится? - РЕДПОСТ

Верховная Рада Украины приняла закон о жилищно-коммунальное хозяйстве. Документ призван защитить интересы потребителей и улучшить работу поставщиков услуг, отмечают чиновники.


Новый закон про ЖКХ. Что изменится? - РЕДПОСТ
Порядок заключения публичных договоров в сфере коммунальных услуг теперь упроститься.
 
Во-первых, отмечают в правительстве, принятие закона о ЖКХ позволит снизить финансовые затраты и сэкономить время, как исполнителю, так и потребителю.
 
Во-вторых, платежка за коммуналку станет более удобной. Отныне количество платежей в публичных договорах будет оптимизировано и уменьшено до трех пунктов.
 
Ранее платежка могла состоять из 9-ти платежей, за каждый из которых банки брали комиссию.
 
 
Публичный договор-присоединение будет состоять из трех платежей
 
По теплу:
 
1. Плата за услугу по поставке теплоэнергии
2. Плата за услугу по снабжению горячей воды
3. Плата за абонентское обслуживание
 
По воде:
 
1. Плата за услугу по централизованному водоснабжению
2. Плата за услугу по централизованному водоотводу
3. Плата за абонентское обслуживание
 
Законом также прописаны условия технического обслуживания внутридомовых газовых сетей и установки на домах приборов учета.
Тэги:  жкх, новый закон, харьков, платежки, коммуналка
 
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