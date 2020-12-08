В районе Конного рынка – ремонт теплотрассы: кому отключат отопление – ХТС

9 декабря Харьковские тепловые сети будут ремонтировать участок теплотрассы в Основянском районе города.
Коммунальщики планируют проведение ремонтных работ в Основянском районе по ул. Молочная, 20, сообщили на сайте ведомства.
На время ремонта, 9 декабря с 8:00 до 14:00, будет отключено отопление в 11 жилых домах и горячее водоснабжение в 4 жилых домах на участке, ограниченном: ул. Плехановской, ул. Молочной, пер. Аптекарским.
День идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, порадоваться жизни, набраться сил… Потратить накопленные силы вы сможете уже завтра, причем с гораздо большей эффективностью.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
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