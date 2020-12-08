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08.12.2020  09:19   

В районе Конного рынка – ремонт теплотрассы: кому отключат отопление – ХТС

9 декабря Харьковские тепловые сети будут ремонтировать участок теплотрассы в Основянском районе города.


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Коммунальщики планируют проведение ремонтных работ в Основянском районе по ул. Молочная, 20, сообщили на сайте ведомства.

На время ремонта, 9 декабря с 8:00 до 14:00, будет отключено отопление в 11 жилых домах и горячее водоснабжение в 4 жилых домах на участке, ограниченном: ул. Плехановской, ул. Молочной, пер. Аптекарским.

Тэги:  отключение, отопление, горячая вода, хтс, харьков
 
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