Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 8 декабря. Список адресов – Харьковводоканал
08.12.2020  08:37   

Где в Харькове не будет воды 8 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


//Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
пер. Пономаренковский (ч/с), пос. Лесной (ч/с), ул. Молодежная (пос.Лесной) (ч/с), ул. Горького (пос.Лесной) (ч/с), ул. Героев Труда, 4-в, ул. Продольная, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 8 декабря.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 107-б до 17:00 8 декабря;
пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №1, стояк) до 18:00 8 декабря;
ул. Гвардейцев Широнинцев, 99 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г (п. №5, стояк), шоссе Салтовское, 147 (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 43 (п. №1) до 20:00 8 декабря.

Новобаварский район:
ул. Тверская (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №2) до 20:00 8 декабря.

Основянский район:
ул. Вокзальная, 10 (п. №1, спаренный стояк), пр. Гагарина, 60 (п. №2, стояк), ул. Достоевского, 22-в (стояк) до 20:00 8 декабря.

Слободской район:
ул. Актюбинская (ч/с), въезд 1-й Стрелецкий (ч/с), ул. Танкопия, 8 (п. №3, стояк), ул. Молочная (Кирова), 9 (п. №2) до 20:00 8 декабря.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 8 декабря.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 195-д, ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк), пр. Победы, 74 (п. №1, стояк), ул. Очаковская, 82 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 57 (п. №1, стояк) до 20:00 8 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.12 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал) 07.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 7 декабря. Список адресов (Харьковводоканал) 06.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 6 декабря. Список адресов (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 