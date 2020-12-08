Где в Харькове не будет воды 8 декабря. Список адресов – Харьковводоканал

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
пер. Пономаренковский (ч/с), пос. Лесной (ч/с), ул. Молодежная (пос.Лесной) (ч/с), ул. Горького (пос.Лесной) (ч/с), ул. Героев Труда, 4-в, ул. Продольная, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 8 декабря.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 107-б до 17:00 8 декабря;
пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №1, стояк) до 18:00 8 декабря;
ул. Гвардейцев Широнинцев, 99 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г (п. №5, стояк), шоссе Салтовское, 147 (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 43 (п. №1) до 20:00 8 декабря.
Новобаварский район:
ул. Тверская (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №2) до 20:00 8 декабря.
Основянский район:
ул. Вокзальная, 10 (п. №1, спаренный стояк), пр. Гагарина, 60 (п. №2, стояк), ул. Достоевского, 22-в (стояк) до 20:00 8 декабря.
Слободской район:
ул. Актюбинская (ч/с), въезд 1-й Стрелецкий (ч/с), ул. Танкопия, 8 (п. №3, стояк), ул. Молочная (Кирова), 9 (п. №2) до 20:00 8 декабря.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 8 декабря.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 195-д, ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк), пр. Победы, 74 (п. №1, стояк), ул. Очаковская, 82 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 57 (п. №1, стояк) до 20:00 8 декабря.
День идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, порадоваться жизни, набраться сил… Потратить накопленные силы вы сможете уже завтра, причем с гораздо большей эффективностью.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
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