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07.12.2020  09:55   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 6 декабря было устранено 21 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Ростовская, 5, ул. Гвардейцев Широнинцев, 102, ул. Свободы (Иванова), 29, ул. Гвардейцев Широнинцев, 39-б, ул. Амосова, 3, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 90, ул. Ломоносова, 25, ул. Гвардейцев Широнинцев, 63-а, ул. Амосова, 23, пр. Ново-Баварский (Ильича), 98, пр. Гагарина, 254, ул. Валдайская, 108, ул. Локомотивная, 6, ул. Грозненская, 36, ул. Клочковская, 197, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16, ул. Революции 1905 г., 48, ул. Старокрымская, 19, ул. Дергачевская, 17, ул. Клочковская, 61/63, ул. Бакулина, 14.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, порыв, ремонт труб
 
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