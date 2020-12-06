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06.12.2020  10:34   

Где в Харькове не будет воды 6 декабря. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 102 до 20:00 6 декабря.

Новобаварский район:
ул. Тверская (ч/с), ул. Академика Богомольца, 17, 19 до 20:00 6 декабря.

Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк), ул. Вокзальная, 10 (п. №1, спаренный стояк), пр. Гагарина, 60 (п. №3, стояк) до 20:00 7 декабря.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №9, стояк) до 17:00 6 декабря.; ул. Танкопия, 12 (п. №5, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №12, стояк), ул. Танкопия, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 7 декабря.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк), пер. Пластичный, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 6 декабря.

Шевченковский район:
пер. Рогатинский (ч/с), проезд Рогатинский (ч/с), ул. Клочковская, 61/63, пер. Рогатинский, 4, 8, 10, 17, 19, ул. Бакулина, 9/13, 10, 11, 12, 13, 14, ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 57 (п. №1, стояк) до 20:00 6 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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