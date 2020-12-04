Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 4 декабря. Список адресов (Харьковводоканал)
04.12.2020  08:48   

Где в Харькове не будет воды 4 декабря. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


//Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 9 (п. №1, стояк) до 20:00 4 декабря.

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 58 (п. №3, стояк) до 17:00 4 декабря;
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №1), ул. Героев Труда, 49 (п. №1) до 20:00 4 декабря.

Новобаварский район:
ул. Тверская (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 155 (стояк) до 20:00 4 декабря.

Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк), ул. Валдайская, 23 (п. №1, стояк) до 20:00 4 декабря.

Слободской район:
ул. Танкопия, 12 (п. №5, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №12, стояк) до 20:00 4 декабря;
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №9, стояк) до 17:00 5 декабря.

Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38-е (п. №1, стояк) до 17:00 4 декабря.; ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк), ул. Славянская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 4 декабря.

Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 31, 31-а, пр. Науки (Ленина), 29-а, ул. 23 Августа, 59 (стояк), ул. 23 Августа, 51 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 191 (п. №5, стояк) до 20:00 4 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.12 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал) 03.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 3 декабря. Список адресов (Харьковводоканал) 02.12 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 