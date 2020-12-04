04.12.2020 08:48

Где в Харькове не будет воды 4 декабря. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 9 (п. №1, стояк) до 20:00 4 декабря.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 58 (п. №3, стояк) до 17:00 4 декабря;

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №1), ул. Героев Труда, 49 (п. №1) до 20:00 4 декабря.



Новобаварский район:

ул. Тверская (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 155 (стояк) до 20:00 4 декабря.



Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк), ул. Валдайская, 23 (п. №1, стояк) до 20:00 4 декабря.



Слободской район:

ул. Танкопия, 12 (п. №5, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №12, стояк) до 20:00 4 декабря;

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №9, стояк) до 17:00 5 декабря.



Холодногорский район:

ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38-е (п. №1, стояк) до 17:00 4 декабря.; ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк), ул. Славянская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 4 декабря.



Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 31, 31-а, пр. Науки (Ленина), 29-а, ул. 23 Августа, 59 (стояк), ул. 23 Августа, 51 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 191 (п. №5, стояк) до 20:00 4 декабря.