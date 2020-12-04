Где в Харькове не будет воды 4 декабря. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 9 (п. №1, стояк) до 20:00 4 декабря.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 58 (п. №3, стояк) до 17:00 4 декабря;
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №1), ул. Героев Труда, 49 (п. №1) до 20:00 4 декабря.
Новобаварский район:
ул. Тверская (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 155 (стояк) до 20:00 4 декабря.
Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк), ул. Валдайская, 23 (п. №1, стояк) до 20:00 4 декабря.
Слободской район:
ул. Танкопия, 12 (п. №5, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №12, стояк) до 20:00 4 декабря;
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №9, стояк) до 17:00 5 декабря.
Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38-е (п. №1, стояк) до 17:00 4 декабря.; ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк), ул. Славянская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 4 декабря.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 31, 31-а, пр. Науки (Ленина), 29-а, ул. 23 Августа, 59 (стояк), ул. 23 Августа, 51 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 191 (п. №5, стояк) до 20:00 4 декабря.
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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