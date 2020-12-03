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03.12.2020  15:13   

«Харьковводоканал» готов к работе в осенне-зимний период по графику (ХГС)

На коммунальном предприятии «Харьковводоканал» комплекс мероприятий по подготовке объектов водоснабжения к эксплуатации в осеннее-зимний период был проведен в соответствии с графиком.


«Харьковводоканал» готов к работе в осенне-зимний период по графику (ХГС)
Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.
 
«В рамках мероприятий мы провели планово-предупредительные работы на всех водопроводных насосных станциях и резервуарах, капитальные и текущие ремонты электрического и механического оборудования. Заменили 125 гидрантов, провели замену люков, задвижек и ремонты колодцев. Переложили 24,2 км аварийных и технически изношенных сетей водоснабжения, ведем перекладку внутриквартальных и внутридомовых водоводов. Всего до конца года планируем заменить около 25 км сетей холодного водоснабжения», - отметил Николай Завада.
 
По его словам, на сегодняшний день бригады предприятия заменили 140 м водовода диаметром 300 мм по ул. Большой Панасовской, завершается перекладка сетей по ул. Проскуры, 14. Также до конца года запланированы ремонтные работы на аварийном участке по ул. Баркалова.
Тэги:  водоканал, жкх, харьков
 
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