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03.12.2020  09:04   

Где в Харькове не будет воды 3 декабря. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Металлиста, 8 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 38-а (стояк) до 17:00 3 декабря;
ул. Валентиновская (Блюхера), 9 (п. №1, стояк) до 20:00 3 декабря.

Немышлянский район:
ул. Туркестанская, 24 (п. №4, стояк) до 20:00 3 декабря.

Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 43 (п. №5, стояк), ул. Тверская (ч/с) до 20:00 3 декабря.

Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 3 декабря.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №9), ул. Монюшко, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 3 декабря.

Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38-е (п. №1) до 17:00 3 декабря.; ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 3 декабря.

Шевченковский район:
ул. Сумгаитская, 7 (п. №3) до 17:00 3 декабря.; ул. 23 Августа, 51 (п. №1, стояк), пр. Победы, 61-б (п. №4, стояк), пер. 23 Августа, 5 (п. №4, стояк), ул. Котельниковская, 11, 13, 15, пр. Победы, 53-б, 55 до 20:00 3 декабря.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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