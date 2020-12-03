Где в Харькове не будет воды 3 декабря. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Металлиста, 8 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 38-а (стояк) до 17:00 3 декабря;
ул. Валентиновская (Блюхера), 9 (п. №1, стояк) до 20:00 3 декабря.
Немышлянский район:
ул. Туркестанская, 24 (п. №4, стояк) до 20:00 3 декабря.
Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 43 (п. №5, стояк), ул. Тверская (ч/с) до 20:00 3 декабря.
Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 3 декабря.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №9), ул. Монюшко, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 3 декабря.
Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38-е (п. №1) до 17:00 3 декабря.; ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 3 декабря.
Шевченковский район:
ул. Сумгаитская, 7 (п. №3) до 17:00 3 декабря.; ул. 23 Августа, 51 (п. №1, стояк), пр. Победы, 61-б (п. №4, стояк), пер. 23 Августа, 5 (п. №4, стояк), ул. Котельниковская, 11, 13, 15, пр. Победы, 53-б, 55 до 20:00 3 декабря.
Смело переходите от слов и планов к делу, при этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, гололед. Слабая метель. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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