В промзоне Харькова – ремонт теплотрассы: кому отключат отопление (ХТС)

Харьковские тепловые сети ремонтируют участок теплотрассы в Слободском районе города.
Для устранения дефекта в Слободском районе по ул. Морозова, 20 выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-62.
Из-за ремонрта 3 декабря с 8:00 до 22:00 будет отключено отопление на 3 жилых домов, и горячеее водоснабжение на 1 жилой дом на участке, ограниченном ул. Морозова, ул. Матросова, ул. Каштановой.
Смело переходите от слов и планов к делу, при этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, гололед. Слабая метель. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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