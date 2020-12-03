Главная Новости ЖКХ В промзоне Харькова – ремонт теплотрассы: кому отключат отопление (ХТС)
03.12.2020  08:21   

В промзоне Харькова – ремонт теплотрассы: кому отключат отопление (ХТС)

Харьковские тепловые сети ремонтируют участок теплотрассы в Слободском районе города.


//Facebook

Для устранения дефекта в Слободском районе по ул. Морозова, 20 выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-62.

Из-за ремонрта 3 декабря с 8:00 до 22:00 будет отключено отопление на 3 жилых домов, и горячеее водоснабжение на 1 жилой дом на участке, ограниченном ул. Морозова, ул. Матросова, ул. Каштановой.

Источник:   ХТС
 Тэги:  отключение, отопление, горячая вода, хтс, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 3 декабря. Список адресов (Харьковводоканал) 02.12 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал) 02.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 2 декабря. Список адресов (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 