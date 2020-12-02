02.12.2020 17:57

Харьков - лидер по объемам финансирования жилищных программ (ХГС)

Государственный фонд содействия молодежному строительству признал Харьков лидером по содержанию и объемам финансирования жилищных программ.



//city.kharkov.ua

По словам председателя правления фонда Сергея Комнатного, сегодня Харьков - единственный город в Украине, где жилищные программы стали неотъемлемой частью стратегии развития города. Так, «Госмолодежьжилье» в рамках Меморандума о сотрудничестве с Ассоциацией городов Украины регулярно использует опыт Харькова в вопросах внедрения и реализации жилищных программ.

«Харьков является признанным лидером, образцом для других городов страны в вопросе обеспечения жильем своих жителей, в том числе молодежи», - подчеркнул Сергей Комнатный в письме фонда в адрес Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Напомним, в Харькове действует Городская целевая программа молодежного жилищного кредитования, которой могут воспользоваться молодые люди (семьи и одинокие) в возрасте до 35 лет. Для участия в программе необходимо состоять на квартирном учете и быть кредитоспособным. Если у пары нет детей – кредит выдается под 3% годовых, при наличии одного ребенка – беспроцентный, в случае двух детей – 25% тела кредита погашается за счет бюджета города, три и более детей – город выплачивает 50% от суммы кредита, остальную часть займа семья погашает в течение 25 лет.

Также действует Городская целевая программа строительства (приобретения) доступного жилья, которая состоит из нескольких направлений: предоставление бюджетной поддержки в размере 50% на строительство жилья; льготное кредитование участников боевых действий в зоне проведения АТО, ООС, внутренне перемещенных лиц; льготное кредитование работников бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, научно-педагогических работников высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации, сотрудников промышленных предприятий города.

По данным Департамента экономики и коммунального имущества, в 2020 году в рамках городских жилищных программ квартиры получили около 150 семей, и в будущем реализация этих программ будет продолжена. Так, в следующем году 40 млн грн планируется направить на выполнение программы молодежного жилищного кредитования и 60 млн грн - на выполнение программы строительства доступного жилья. Всего с начала реализации городских жилищных программ было приобретено почти 690 квартир.

Кроме того, с марта 2020 года в Харькове действует Городская программа ипотечного жилищного кредитования, в соответствии с которой харьковчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут взять кредит на приобретение жилья, проценты по которому первые пять лет будет погашать город. Также в этой программе смогут принимать участие и семьи внутренне перемещенных лиц. На сегодня Харьков - единственный город в Украине, который ввел программу ипотечного жилищного кредитования.