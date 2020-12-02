Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)
02.12.2020  12:27   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 1 декабря было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Молодежная, 301/24, ул. Дарьяльская, 106, пр. Жуковского, 1 (ул. Академика Проскуры, 7), пр. Тракторостроителей, 103-а, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29-г, ул. Амосова, 5, Салтовское шоссе, 250-а, ул. Коростельская, 46, пер. Григоровский/ул. Пятисотницкая, пос. Песочин (ул. Надежды, 4-6), ул. Некрасова (Песочин), 11, пер. Цигаревский, 46, ул. Киргизская, 11, пер. Владимира Усенко (Социалистический), 25-а, ул. Полтавский Шлях, 188, ул. Ромена Роллана, 12, ул. Клочковская, 329.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 2 декабря. Список адресов (Харьковводоканал) 01.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 1 декабря. Список адресов (Харьковводоканал) 30.11 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 