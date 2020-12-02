02.12.2020 12:27

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 1 декабря было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Молодежная, 301/24, ул. Дарьяльская, 106, пр. Жуковского, 1 (ул. Академика Проскуры, 7), пр. Тракторостроителей, 103-а, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29-г, ул. Амосова, 5, Салтовское шоссе, 250-а, ул. Коростельская, 46, пер. Григоровский/ул. Пятисотницкая, пос. Песочин (ул. Надежды, 4-6), ул. Некрасова (Песочин), 11, пер. Цигаревский, 46, ул. Киргизская, 11, пер. Владимира Усенко (Социалистический), 25-а, ул. Полтавский Шлях, 188, ул. Ромена Роллана, 12, ул. Клочковская, 329.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.