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02.12.2020  09:19   

Где в Харькове не будет воды 2 декабря. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Немышлянский район:
ул. Краснодарская, 171 (кор. №1,2,3), 171-ж,з до 20:00 2 декабря.

Новобаварский район:
ул. Власенко, 22 (п. №5, стояк), ул. Селянская, 22 (п. №1, стояк), ул. Тверская (ч/с) до 20:00 2 декабря.

Слободской район:
ул. Ньютона, 10 (п. №1, стояк), ул. Морозова, 26 (п. №2) до 20:00 2 декабря.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 30/1 (п. №1, стояк) до 20:00 03.12.20 г;
ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 2 декабря.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 51 (п. №1, стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №1, стояк), ул. Котельниковская, 11, 13, 15, пр. Победы, 53-б, ул. Отакара Яроша, 61-а до 20:00 2 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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