02.12.2020 09:19

Где в Харькове не будет воды 2 декабря. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Немышлянский район:

ул. Краснодарская, 171 (кор. №1,2,3), 171-ж,з до 20:00 2 декабря.



Новобаварский район:

ул. Власенко, 22 (п. №5, стояк), ул. Селянская, 22 (п. №1, стояк), ул. Тверская (ч/с) до 20:00 2 декабря.



Слободской район:

ул. Ньютона, 10 (п. №1, стояк), ул. Морозова, 26 (п. №2) до 20:00 2 декабря.



Холодногорский район:

ул. Золочевская, 30/1 (п. №1, стояк) до 20:00 03.12.20 г;

ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 2 декабря.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 51 (п. №1, стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №1, стояк), ул. Котельниковская, 11, 13, 15, пр. Победы, 53-б, ул. Отакара Яроша, 61-а до 20:00 2 декабря.