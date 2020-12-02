Где в Харькове не будет воды 2 декабря. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Немышлянский район:
ул. Краснодарская, 171 (кор. №1,2,3), 171-ж,з до 20:00 2 декабря.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 22 (п. №5, стояк), ул. Селянская, 22 (п. №1, стояк), ул. Тверская (ч/с) до 20:00 2 декабря.
Слободской район:
ул. Ньютона, 10 (п. №1, стояк), ул. Морозова, 26 (п. №2) до 20:00 2 декабря.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 30/1 (п. №1, стояк) до 20:00 03.12.20 г;
ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 2 декабря.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 51 (п. №1, стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №1, стояк), ул. Котельниковская, 11, 13, 15, пр. Победы, 53-б, ул. Отакара Яроша, 61-а до 20:00 2 декабря.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем умеренный снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах местами гололедица.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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