30.11.2020 08:42

Где в Харькове не будет воды 30 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Мира, 82 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 30 ноября.



Киевский район:

пер. Шосткинский (ч/с), пер. Саперный (ч/с), пер. Чебышева (ч/с), ул. Шосткинская (ч/с), ул. Героев Труда, 4-а (п. №4, стояк), ул. Дружбы Народов, 271 (п. №1) до 20:00 30 ноября.



Московский район:

ул. Героев Труда, 37-д (п. №3, стояк) до 17:00 30 ноября;

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20 (п. №6, стояк) до 20:00 30 ноября.



Новобаварский район:

ул. Тверская (ч/с), ул. Власенко, 22 (п. №5, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 16 (п. №2), ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк) до 20:00 30 ноября.



Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 17:00 30 ноября.; наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №6, стояк) до 20:00 30 ноября.



Слободской район:

ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк), ул. Лебединская, 1 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 140 (п. №1, стояк), въезд Тарасовский, 4, ул. Ковтуна, 40 (п. №1), пр. Петра Григоренко, 53 (п. №3, спаренный стояк), ул. Александра Матросова, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 30 ноября.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 224, 226, 228, 230, 232, 232 (кор. №1,2), 252, ул. Алмазная (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 193, 195, ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №5, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 50 (п. №2, стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №2, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 30 ноября.



Шевченковский район:

пр. Победы, 76 (п. №6, стояк), пл. Павловская (Розы Люксембург ), 5 (п. №1, стояк) до 20:00 30 ноября.