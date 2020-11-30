Где в Харькове не будет воды 30 ноября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Мира, 82 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 30 ноября.
Киевский район:
пер. Шосткинский (ч/с), пер. Саперный (ч/с), пер. Чебышева (ч/с), ул. Шосткинская (ч/с), ул. Героев Труда, 4-а (п. №4, стояк), ул. Дружбы Народов, 271 (п. №1) до 20:00 30 ноября.
Московский район:
ул. Героев Труда, 37-д (п. №3, стояк) до 17:00 30 ноября;
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20 (п. №6, стояк) до 20:00 30 ноября.
Новобаварский район:
ул. Тверская (ч/с), ул. Власенко, 22 (п. №5, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 16 (п. №2), ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк) до 20:00 30 ноября.
Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 17:00 30 ноября.; наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №6, стояк) до 20:00 30 ноября.
Слободской район:
ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк), ул. Лебединская, 1 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 140 (п. №1, стояк), въезд Тарасовский, 4, ул. Ковтуна, 40 (п. №1), пр. Петра Григоренко, 53 (п. №3, спаренный стояк), ул. Александра Матросова, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 30 ноября.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 224, 226, 228, 230, 232, 232 (кор. №1,2), 252, ул. Алмазная (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 193, 195, ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №5, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 50 (п. №2, стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №2, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 30 ноября.
Шевченковский район:
пр. Победы, 76 (п. №6, стояк), пл. Павловская (Розы Люксембург ), 5 (п. №1, стояк) до 20:00 30 ноября.
Если вас осенила внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все планы. Сегодня вы можете впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
В первый день зимы погоду на Харьковщине будет определять западная периферия мощного Сибирского антициклона, благодаря которому начнется снижение температуры.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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