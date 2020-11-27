27.11.2020 13:03

«Харьковводоканал» просит жителей своевременно сообщать об аварийных ситуациях на сетях (ХГС)

Бригады КП «Харьковводоканал» оперативно устраняют аварийные ситуации на внутридомовых сетях холодного водоснабжения.



//vodokanal.kharkov.ua

Об этом сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.

Так, вчера аварийная бригада Новобаварского района провела замену стояка холодной воды во втором подъезде жилого дома по ул. Семинарской, 57-а.



«Сообщение о возникшем протекании поступило на «горячую линию» КП «Харьковводоканал» от жительницы дома. Аварийная бригада немедленно выехала на место, провела осмотр коммуникаций и определилась с объемом работ. Замене подлежало около 15 метров внутридомовых сетей, расположенных между квартирой и подвалом, также было проведено техобслуживание систем водоснабжения и водоотведения, проверено подвальное помещение. До 15:00 водоснабжение в доме было восстановлено», - отметил Валерий Харлан.



По его словам, самое важное при возникновении любой аварийной ситуации на сетях холодного водоснабжения или водоотведения - своевременно обратиться с заявкой в диспетчерскую службу КП «Харьковводоканал». Для этого нужно позвонить по единому короткому номеру 15-33, доступному бесплатно со всех мобильных операторов и стационарных телефонов. Заявитель должен сообщить адрес, контактный номер телефона, и аварийные бригады предприятия оперативно устранят возникшую аварию на сетях.