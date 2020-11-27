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27.11.2020  10:34   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 26 ноября было устранено 19 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Библика (2-й Пятилетки), 37/8, ул. Мохначанская, 87, въезд Беспаловский, 14, ул. Челюскинцев, 57, въезд Беспаловский, 14, ул. Челюскинцев, 57, въезд Загородный, 43, ул. Спартака, 19/21, Салтовское шоссе, 159/84, ул. Кронштандская, 11, ул. Свистуна (Северная), 2, ул. Катаева/пер. Маргариновый, ул. Звенигородская, 1-б, ул. Вокзальная, 34-36, ул. Одесская, 82, въезд Фесенковский, 9, ул. Игоря Муратова (Тинякова), 9, пр. Людвига Свободы, 42-42-а, пер. 1-й Орский, 3, ул. Отакара Яроша, 18, ул. Ахсарова, 18.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков, отключение, порыв, ремонт труб
 
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